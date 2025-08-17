Inician las elecciones en Bolivia: ¿Quiénes son los candidatos que se disputan la presidencia y qué proponen?

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 17 de agosto, Bolivia vive una jornada electoral clave para el futuro del país.

Millones de ciudadanos acuden a las urnas para elegir a un nuevo presidente y renovar a los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

De acuerdo con EFE, el proceso transcurre en calma, con la participación de observadores nacionales e internacionales que vigilan el desarrollo de los comicios.

Además, la participación ciudadana es alta. Más de siete millones de personas están habilitadas para votar. Los resultados preliminares se esperan para las próximas horas, pero el anuncio oficial se dará a conocer una vez que se complete el recuento de votos.

¿Quiénes son los aspirantes a la presidencia en Bolivia?

Los bolivianos votan para decidir quién asumirá la presidencia en un contexto de polarización política.

Evo Morales no figura en la lista. Su nombre fue retirado después de que la justicia lo declara inelegible, el 14 de mayo, cuando intentaba volver a postularse, debido a que, ya supera el límite de mandatos que la Constitución establece.

La lista original de candidatos se presentó en Santa Cruz hace dos meses. Para ese entonces, estaban inscritos nueve hombres y una mujer.

No obstante, las renuncias recientes dejan el número en ocho:

Dos candidatos de izquierda siguen en la contienda: Andrónico Rodríguez, presidente del Senado, y Eduardo del Castillo, exministro de Gobierno. Ellos se disputan el liderazgo progresista.

Eva Copa, de 38 años, dirigente del Movimiento de Renovación Nacional (Morena) y alcaldesa de El Alto. Copa, la única mujer en la contienda, renuncia a finales de julio por denunciar "acoso político".

La oposición, que agrupa a la derecha y el centroderecha, presenta un abanico más amplio:

Destacan Samuel Doria Medina, empresario de centroderecha (Unidad Nacional), el expresidente Jorge Quiroga (Libre, de derecha liberal) y el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa (Autonomía Para Bolivia – Súmate).

Otros candidatos completan este sector. Están Rodrigo Paz Pereira (Partido Demócrata Cristiano), Jhonny Fernández (Fuerza del Pueblo) y Pavel Aracena Vargas (Libertad y Progreso – ADN).

¿Qué dicen las encuestas sobre las elecciones en Bolivia?

Durante estas elecciones, también serán escogidos los 36 integrantes del Senado y 130 miembros de mesa de la Cámara de Diputados.

Tres nombres resaltan en el escenario político y figuran como principales contendientes, liderando las encuestas con más del 10% de aprobación.

Un sondeo de Ipsos-Ciesmori del 9 de julio muestra la intención de voto. Samuel Doria Medina lidera con 18,70%.

Le sigue de cerca Jorge Quiroga con 18,13%. Andrónico Rodríguez se ubica en tercer lugar con 11,83%.

Manfred Reyes Villa ocupa el cuarto lugar con 8,23%. En quinto puesto está Rodrigo Paz Pereira (3,23%). Y en sexto lugar, Eduardo del Castillo (2,29%).

¿Qué proponen los candidatos a las elecciones en Bolivia?

El candidato de izquierda, Andrónico Rodríguez del MAS, propone mantener el modelo económico actual, enfocado en la industrialización y el control estatal.

Por otro lado, la oposición de derecha y centroderecha, con figuras como Samuel Doria Medina y Jorge "Tuto" Quiroga, busca una liberalización de la economía, con privatizaciones, reducción del gasto público y apertura a la inversión extranjera.

Manfred Reyes Villa y Jhonny Fernández, también en la oposición, promueven la descentralización y el fomento del sector privado. El debate electoral se centra en si el país debe continuar con su actual modelo o cambiar hacia uno más abierto.

