¡Alerta máxima!: estos estados de EE.UU. bajo amenaza de olas de 30 metros por el paso del huracán Erin

Suscríbete a nuestros canales

En Estados Unidos, crece la preocupación por el avance del huracán Erin, categorizado recientemente como un ciclón de alta intensidad.

Las autoridades y expertos en meteorología y oceanografía alertan sobre el posible impacto que este fenómeno puede provocar en las costas del este del país debido a condiciones marítimas extremas previstas.

La información fue recopilada y difundida a través del portal Newsweek, que detalla escenarios que incluyen lluvias intensas, vientos fuertes y un oleaje excepcionalmente alto producto del huracán.

Los modelos numéricos y análisis científicos indican un aumento significativo en la altura de las olas, lo que ha generado un seguimiento riguroso por parte de las agencias encargadas.

Pronóstico de olas inéditas y su posible extensión en el Atlántico

Según los datos proporcionados por el European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), la altura de ola significativa esperada podría superar los 15 metros, con olas máximas que alcanzarían o superarían los 30 metros.

Esta magnitud se encuentra entre las más altas registradas en el Atlántico norte y podría afectar puntos específicos del océano donde los vientos sean más intensos. Sin embargo, no se prevé que todas las áreas costeras experimenten estas olas extremas directamente sobre las playas.

Estos pronósticos suponen un riesgo considerable para embarcaciones y comunidades cercanas al mar, motivo por el cual se han fortalecido las alertas para navegación y operaciones portuarias en la región.

Diferencias entre expertos respecto a la magnitud del oleaje

No todos los especialistas coinciden en las cifras más elevadas. Representantes de la empresa meteorológica AccuWeather muestran reservas en cuanto a la frecuencia de olas que superen los 30 metros, señalando que esto exigiría que el huracán mantenga la máxima categoría durante su paso por el Atlántico.

Desde organismos como la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), se continúa un monitoreo permanente y se mantienen las recomendaciones para que la población acomode sus planes conforme a las actualizaciones oficiales, dada la posible variabilidad en la trayectoria e intensidad del huracán Erin.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube