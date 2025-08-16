¡La sequía golpea de nuevo! Estos tres estados del oeste de EE.UU sufrirán un drástico recorte de agua

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades federales anunciaron que por tercer año consecutivo se mantendrán recortes en el volumen de agua disponible del río Colorado, reflejo de una condición de sequía prolongada en el oeste de Estados Unidos.

La situación ha generado ajustes en el reparto del recurso hídrico entre los diversos estados y regiones que dependen del caudal de este río.

La información fue obtenida del portal web de Associated Press, que detalla que entre los afectados se encuentran los estados de Arizona y Nevada, así como Nuevo México.

Arizona enfrentará una reducción del 18% en su asignación total, mientras que Nevada verá un recorte del 7% y Nuevo México del 5%. California, por su parte, mantiene sus derechos prioritarios y no tendrá recortes en esta ocasión.

Recortes basados en niveles de embalses

Los ajustes se sustentan en las proyecciones oficiales de los niveles de agua en dos embalses federales cruciales: el lago Powell y el lago Mead.

La persistencia de bajos niveles en estos reservorios ha impulsado la necesidad de aplicar recortes obligatorios desde 2022 para gestionar la escasez del recurso.

Desafíos estructurales y negociaciones en curso

Las actuales dificultades para equilibrar el reparto del agua del río Colorado se deben en parte a que el Pacto del Río Colorado, firmado en 1922, asignó volúmenes que hoy son insostenibles debido a los efectos del cambio climático y la demanda creciente.

La falta de acuerdo entre los estados para reducir sus cuotas complica la búsqueda de nuevas normas a largo plazo que regulen el uso del río en condiciones de sequía.

Mientras tanto, programas de conservación voluntaria han contribuido a evitar recortes más profundos en el suministro.

