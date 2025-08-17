Ordenan revocar la licencia de un canal de televisión en Colombia: estos son los motivos del presidente Petro

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que solicitó a su ministro de Comunicaciones el inicio de los trámites para la revocación de la licencia al canal televisivo Canal1.

Durante una transmisión el mandatario colombiano aseguró "que este gobierno tiene que ser constructor de comunicación social".

Ordenan revocar la licencia de un canal de televisión en Colombia

En este sentido, el presidente Petro aseguró que ya "el ministro tiene la orden de empezar la licitación del Canal1", resaltando que es "una nueva forma de manejar la televisión".

Asimismo, destacó que la televisión "no es del gobierno, pero tampoco del potentado económico" y aseguró que "debe ser de la juventud, de la cultura, del arte".

Motivos para licitación del Canal1

Petro reiteró al ministro de Comunicaciones, Mauricio Lizcano, que esta "es una orden, destacando además que "allí hay incluso irregularidades".

Sin embargo, el presidente colombiano no habló sobre el tipo de "irregularidades" que hay en el interior del Canal1.

Por otra parte, a través de las redes sociales, múltiples usuarios han comentado que este canal de televisión tenía contrato hasta el año 2037.

Mientras que el mandatario colombiano respondió a una de estas publicaciones, asegurando que el Canal1 "tiene contrato hasta el 2027".

