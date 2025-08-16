Ataque armado deja saldo lamentable en Colombia

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes, un ataque con dron, atribuido a la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), dejó un soldado muerto, cuatro están desaparecidos y otros siete resultaron heridos en el municipio de Santa Rosa del Sur, en el departamento colombiano de Bolívar.

De acuerdo con fuentes castrenses, el ataque ocurrió mientras los soldados hacían operaciones de monitoreo de la seguridad de la población civil cuando fueron atacados con explosivos lanzados desde un dron, refiere EFE.

El soldado Jhon Redondo Jiménez, herido por la explosión, murió mientras lo evacuaban hacia un hospital de Bucaramanga, capital del departamento de Santander.

En el ataque resultaron heridos otros siete militares, que sufrieron lesiones leves por esquirlas, y otros cuatro están desaparecidos, según informó el Ejército.

Petro se pronuncia sobre el ataque

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, indicó que en la zona donde fue perpetrado el ataque operan el ELN, disidencias de las antiguas FARC y el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país.

Aseguró que no es la primera vez que la guerrilla emplea drones con explosivos en ese municipio pues en marzo de este año, dos policías murieron en un ataque de similares características.