¿Miedo a las turbulencias? Estas rutas aéreas de EE. UU. son las más "movidas"

Suscríbete a nuestros canales

Las turbulencias siguen siendo una de las causas principales de incomodidad y riesgo durante los vuelos en Estados Unidos. No sólo se manifiestan como simples movimientos abruptos, sino como perturbaciones provocadas por distintas variables atmosféricas que afectan la estabilidad en el aire.

Esta información fue extraída del portal web Miami Diario, que recopiló datos y estudios especializados sobre el tema. Este fenómeno afecta frecuentemente a diferentes rutas y aeropuertos del país, siendo motivo de reportes y análisis sobre la seguridad aérea.

En 2024, se detectaron las trayectorias y terminales aéreas con más incidencias, lo que ha puesto en relieve la importancia de contar con sistemas de predicción para minimizar los riesgos.

Rutas aéreas con mayor incidencia de turbulencias

Un estudio a cargo de la empresa Turbli, especializado en pronósticos de turbulencia, examinó aproximadamente 10,000 rutas aéreas y 550 aeropuertos globales para identificar los corredores con mayor cantidad de sacudidas durante el último año. Se utilizó información NOAA y de la Oficina Meteorológica del Reino Unido para este análisis.

Entre las rutas estadounidenses que registraron más turbulencias se encuentran:

Alburquerque (Nuevo México) – Denver (Colorado)

Denver (Colorado) – Jackson (Wyoming)

Jackson (Wyoming) – Salt Lake City (Utah)

Denver (Colorado) – Salt Lake City (Utah)

Bozeman (Montana) – Denver (Colorado)

Ontario (California) – San Diego (California)

Boise (Idaho) – Salt Lake City (Utah)

Bozeman (Montana) – Salt Lake City (Utah)

Las Vegas (Nevada) – Reno (Nevada)

Las Vegas (Nevada) – Salt Lake City (Utah)

Aeropuertos con mayor actividad turbulenta

La misma investigación de Turbli señaló qué aeropuertos en Estados Unidos presentan las condiciones más agitadas en términos de turbulencias:

Aeropuerto Internacional de Denver (Colorado)

Bozeman Yellowstone (Montana)

Aeropuerto de Albuquerque (Nuevo México)

Aeropuerto de Salt Lake City (Utah)

Aeropuerto de Jackson Hole (Wyoming)

Aeropuerto Harry Reid (Las Vegas, Nevada)

Aeropuerto Reno–Tahoe (Nevada)

Aeropuerto Seattle–Tacoma (Washington)

Aeropuerto Boise–Gowen Field (Idaho)

Las turbulencias parecen aumentar en frecuencia e intensidad, y especialistas atribuyen este fenómeno al cambio climático, que provoca mayores diferencias térmicas en la atmósfera superior, haciéndola más inestable y volátil.

Estudios del pasado indican que estas condiciones podrían empeorar en las próximas décadas.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube