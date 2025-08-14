Otro congresista colombiano sufre un ataque a tiros en Huila: será evacuado en helicóptero

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles, otro congresista sufrió un ataque a tiros, del que salió ileso, cuando se movilizaba en una camioneta por una carretera del departamento sureño del Huila.

“Estamos en el vehículo, nos acaban de disparar con fusil y pistola saliendo de La Plata (municipio ubicado en el Huila). Vengo con la Policía y la UNP (Unidad Nacional de Protección)”, expresó el miembro del congreso, Julio Cesar Triana, en un video publicado en sus redes sociales.

Ante esta situación, el presidente de la nación neogranadina, Gustavo Pedro, anunció que el congresista será evacuado en helicóptero.

“Ha sido enviado helicóptero para la evacuación del congresista Julio Cesar Triana y el Ejército se encuentra en combate con los autores del atentado”, indicó.

Agregó que la zona por la que transitaba Triana, “tiene presencia de los grupos del narco Iván Mordisco”.

Violencia en territorio colombiano

Este hecho ocurrió horas después del entierro del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, quien falleció el pasado lunes después de dos meses después de recibir varios disparos durante un acto de campaña en Bogotá, de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Sus restos ahora descansan en el Cementerio Central, ubicado en Bogotá, allí también yacen los restos de personalidades de la política colombiana como el dirigente liberal Luis Carlos Galán, asesinado a tiros en 1989 cuando daba un discurso de campaña presidencial en un parque de Soacha, vecina de Bogotá, refiere AP.