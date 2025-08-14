¡Éxito total! Esta reconocida influencer gana el Florida Python Challenge 2025

Suscríbete a nuestros canales

El Desafío de la Pitón de la Florida 2025, que comenzó el 11 de julio, anunció a sus ganadores tras una intensa competencia.

Según Telemundo Miami, este evento se realiza para erradicar estas serpientes invasoras que amenazan la fauna nativa en los Everglades.

Este evento, parte de una campaña estatal, busca crear conciencia sobre el impacto de las especies invasoras en el ecosistema local.

Durante los diez días de la competencia, los participantes lograron capturar un récord de 294 pitones birmanas, contribuyendo así a la protección de la vida silvestre en el sur de Florida.

Ganadores

El Desafío distribuyó el premio total de $25 000 en varias categorías. Se destacaron $10 000 para el participante que capturó la mayor cantidad de serpientes y $1 000 para quien atrapó la pitón más larga.

La influencer Taylor Stanberry se llevó el Gran Premio al eliminar 60 pitones.

Otros ganadores fueron Michael Marousky, quien capturó la pitón más larga en la categoría principiante (4.5 metros), y Kennith Chamberland, que logró la mayor longitud en la categoría profesional (2.7 metros).

Otros ganadores

Los ganadores en otras categorías fueron:

Jonathan Miller – Pitón más larga, nivel militar (3.4 metros)

Krista Hoekstra – Mayor número de pitones, nivel principiante (14)

Donna Kalil – Mayor número de pitones, nivel profesional (56)

John Southworth – Mayor número de pitones, nivel militar (5)

Kymberly Clark – Segundo puesto, mayor número de pitones, nivel principiante (7)

Hannah Gray – Segundo puesto, mayor número de pitones, nivel profesional (22)

Matthew Jamison – Segundo puesto, mayor número de pitones, nivel militar (3)

Impacto ambiental

La Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) advierte que las pitones birmanas impactan de manera importante el ecosistema del estado, reduciendo las poblaciones de mamíferos nativos al alimentarse de ellos.

Aunque la mayor concentración de estas serpientes se encuentra en el Parque Nacional Everglades, su presencia se extiende por diversas áreas, incluyendo el condado de Miami-Dade.

Las autoridades también informaron sobre una captura excepcional en julio, cuando un joven atrapó la pitón birmana más grande registrada en Florida, con 19 pies de largo y 125 libras de peso.

La participación en la lucha contra estas serpientes no se limita al desafío; cualquier persona puede contribuir eliminando o reportando pitones y otras especies invasoras.

