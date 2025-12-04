Cuatro venezolanos detenidos tras persecución: disparan contra una casa y escapan en un carro robado

Suscríbete a nuestros canales

Cuatro hombres venezolanos resultaron detenidos, luego de que las autoridades los sorprendieran cuando disparaban contra una vivienda.

De acuerdo con los reportes del incidente, la policía chilena Carabineros se trasladó hasta la localidad de Recoleta, donde los implicados accionaron armas de fuego contra el domicilio.

El hecho ocurrió cerca de las 2:30 de la mañana de este miércoles. En ese momento, los funcionarios realizaban labores de patrullaje preventivo en el lugar.

Los disparos alertaron a los funcionarios policiales

Repentinamente, los oficiales escucharon una serie de disparos entre las calles Arzobispo Valdivieso y Puma.

Tras una rápida verificación, descubrieron a cinco sujetos quienes, según el reporte, serían de nacionalidad venezolana. Los hombres disparaban contra un recinto.

Al ver a los funcionarios policiales, los individuos trataron de escapar a bordo de un vehículo, por lo que se inició una breve persecución, que terminó en el área de General Patton, a pocos metros del sitio de los disparos.

Los delincuentes intentaron escapar a pie, pero tras una corta persecución fueron detenidos.

Los venezolanos se movilizaban en una carro robado

El automóvil que intentaron abordar era una camioneta Toyota Rav4, la cual estaba solicitada por robo desde Talcahuano.

En el interior del automóvil se encontraron cuatro pistolas y dos cargadores largos de 28 y 35 proyectiles respectivamente.

Ángelo Sobarzo, oficial de ronda de Santiago Norte, indicó que fueron detenidos cuatro de los cinco sujetos que estaban efectuando disparos en un domicilio, publicó BioBioChile.

“Gracias a la presencia activa de Carabineros se logró escuchar a oídas de que estaban efectuando disparos contra un inmueble. Se inicia un seguimiento controlado, el cual de forma efectiva se logra la detención de estos cuatro antisociales”, señaló.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube