Surfista español ataca con piedras a pareja de venezolanos en una playa de Tenerife: esta fue la insólita razón

Un incidente de violencia y presunta xenofobia ha generado indignación en Tenerife, Islas Canarias, luego de que un surfista local, identificado como "Tintín", atacara con golpes e incluso piedras a una pareja de turistas venezolanos en la playa de Punta Blanca.

Los turistas, identificados como Cristian Mederos y su pareja Alexandra Caraballo, fueron agredidos y obligados a retirarse.

Agresión y Reacciones

El altercado comenzó con gritos y escaló rápidamente a la violencia física.

El surfista local comenzó a gritar desde el agua a los venezolanos, exigiendo que se retiraran y alegando que "no podían estar allí".

Tras un intento fallido de golpear a Cristian Mederos en el agua, "Tintín" fue grabado en un video persiguiendo a la pareja y lanzándoles piedras, mientras los turistas le pedían que se calmara.

El incidente provocó una "oleada de críticas" por parte de los propios surfistas y residentes de Tenerife, quienes condenaron el comportamiento hostil del agresor hacia turistas.

Justificación del agresor

Lejos de disculparse por la agresión, el surfista español utilizó sus redes sociales para intentar justificar su acción con un argumento que mezcla la defensa de la identidad local y el control territorial de las olas.

En el clip de justificación, "Tintín" solo se disculpó por haber "cogido las piedras", pero no por el intento de amedrentamiento.

El agresor afirmó que los venezolanos "intentaron imponer la forma de hacer surf y alteraron un equilibrio que se mantiene en Punta Blanca".

Finalizó su defensa apelando al sentimiento local: "Los canarios estamos cansados de ver nuestras olas saturadas, de ver como se pierde nuestra identidad".

El caso ha sido reportado a las autoridades españolas y ha reabierto el debate sobre los problemas de territorialidad y la hostilidad hacia los migrantes o turistas en zonas turísticas.

