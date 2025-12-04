Detalles sobre muerte de niño venezolano en un embalse: hallan su cuerpo tras días de intensa búsqueda

Suscríbete a nuestros canales

Autoridades de la Municipalidad de Coihueco, región del Ñuble (Chile), confirmaron el hallazgo de los cuerpos del niño venezolano desaparecido tras el volcamiento de una moto de agua en el embalse Coihueco.

Tanto el infante, de 10 años de edad, como su compañero, desaparecieron el pasado domingo 30 de noviembre, mientras compartían en un viaje familiar, en la zona no apta para el baño.

"Hace un par de minutos los equipos de búsqueda encontraron los cuerpos de las personas que se extraviaron en el tranque. Como Municipalidad nos adherimos al dolor de sus familias por esta irreparable pérdida", publicó la Municipalidad en un comunicado.

Hallan el cuerpo del niño venezolano

El accidente se produjo luego de que el hombre, identificado como Danny Bonelli Lezama, se subiera con el niño J.A.P.T. en una moto de agua y realizara una maniobra que provocó su caída al embalse, el cual tiene una profundidad de 130 metros.

Tras una intenta búsqueda, la Policía de Investigaciones resguardó ambos cuerpos, mientras el Servicio Médico Legal se encarga las autopsias correspondientes de los cadáveres.

De acuerdo con los primeros reportes del caso, el grupo familiar afectado, acompañado de amigos, se trasladó hasta el sitio para un paseo familiar, en un área no habilitada para el baño.

Desaparecieron en un embalse no apto para bañistas

Tras el incidente, el niño y su compañero desaparecieron en el agua. Ante la situación, equipos del Grupo Especializado en Rescate Subacuático de Bomberos de la región de Ñuble y la policía "Carabineros", llegaron al sitio para colaborar en la búsqueda de ambos, informó BioBioChile.

El alcalde de la comuna, Wilson Palma, informó que las víctimas habrían caído tras realizar una maniobra en la moto de agua y desaparecieron en el embalse que tiene una profundidad de 130 metros.

Además, las autoridades remarcaron que las víctimas no tienen un parentesco, y que el niño es de nacionalidad venezolana.

Desde la policía chilena (Carabineros), la general de la zona en Ñuble, Loreto Osses, señaló que sus funcionarios se desplegaron para realizar la búsqueda y reiteró el cuidado en la temporada, debido a que este lugar no está permitido ni el baño ni el uso de motos de agua.

Amplio despliegue de las autoridades

De acuerdo con Radio Bío Bío, el alcalde Wilson Palma informó que el hallazgo se produjo tras el trabajo realizado por Carabineros del GOPE, sumado a la tecnología de un robot subacuático que logró ubicar los cuerpos.

También se desplegaron unidades Gersa de Quillón y Coihueco, Bomberos de la misma comuna y la Policía de Investigaciones.

