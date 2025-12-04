Propuesta de ley enciende alerta: padres enfrentarán responsabilidad por bullying infantil

Suscríbete a nuestros canales

La reciente propuesta ha abierto un debate relevante en México, y es que, el legislador Jesús Sesmas, del Partido Verde en Ciudad de México, impulsa una normativa que busca frenar el aumento del acoso escolar, colocando a las familias como actores centrales en la prevención.

El planteamiento de esta propuesta de ley parte de la premisa de que la violencia entre niños no surge de forma aislada, sino que responde a entornos donde se permite, se aprende o no se corrige a tiempo, así lo informó el portal Badabun a través de un video en su red social Instagram.

El proyecto establece que los representantes deben asumir un rol más activo cuando sus hijos incurran en actos de intimidación. Más que sancionar a las familias, la iniciativa pretende obligarlas a participar en procesos educativos y de acompañamiento psicológico para corregir conductas agresivas.

Por ende, el legislador propone que los padres sean notificados formalmente y deban acudir a reuniones obligatorias con orientadores y especialistas. La intención es promover un proceso de intervención temprana que impida que los casos de acoso escalen. Estas acciones estarían acompañadas de seguimiento institucional y actividades educativas que fomenten el respeto en los entornos escolares.

Aunque la iniciativa también solicita reforzar los protocolos de actuación en las escuelas, sostiene que las instituciones no pueden enfrentar solas este problema. La corresponsabilidad familiar es esencial para identificar cambios en el comportamiento de los estudiantes.

La propuesta ha generado posturas diversas, pero también ha impulsado una conversación necesaria sobre la violencia escolar y el rol de los adultos. Mientras avanza el debate, especialistas analizan su alcance, conscientes de que enfrentar el bullying requiere un compromiso compartido entre familias, docentes y comunidades.

Visita nuestra sección: Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube