¿Tecnología de origen no humano? Congresista de Florida asegura tener pruebas sobre "seres interdimensionales"

La congresista republicana Anna Paulina Luna, representante de Florida, provocó un debate a nivel nacional con sus recientes declaraciones en el popular pódcast de Joe Rogan.

En una entrevista difundida este 13 de agosto, Luna afirmó haber visto evidencia de "seres interdimensionales" y movimientos que desafían la física convencional, operando "fuera del tiempo y el espacio", informó UHN Plus.

¿Qué dijo la congresista?

Luna, una figura activa en las audiencias del Congreso sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés), detalló que su conocimiento proviene de un profundo análisis de investigaciones y testimonios de alta credibilidad.

Durante la conversación, la congresista mencionó que tuvo acceso a documentación fotográfica de aeronaves de origen no humano, así como a textos históricos que datan de la época anterior a Cristo.

Estos documentos, según ella, incluyen incluso "libros eliminados de la Biblia" que abordan fenómenos similares.

"He visto evidencia de esto. He visto documentación fotográfica de aeronaves que creo no fueron hechas por la humanidad", declaró Luna. Añadió que estos "seres interdimensionales" son una forma de "energía que puede operar a través del tiempo y el espacio", sugiriendo que su existencia y tecnología operan en dimensiones que escapan a nuestra comprensión actual.

Acusaciones de ocultamiento y falta de transparencia

La congresista también aprovechó la entrevista para criticar la falta de transparencia del gobierno y el acceso restringido a información clasificada.

Luna relató cómo ella y otros legisladores fueron denegados el acceso a instalaciones como la Base de la Fuerza Aérea Eglin, donde buscaban investigar programas especiales, bajo la excusa de no tener la "autoridad de lectura" necesaria.

"Aquí tienes a un congresista, una persona elegida por el pueblo, siendo rechazada", comentó, enfatizando que esta situación crea un grave problema de rendición de cuentas.

Argumentó que contratistas privados y entidades no elegidas por el pueblo están operando en secreto, ocultando información crucial no solo al público, sino también al propio gobierno federal, lo que representa un "problema presupuestario" y un riesgo para la democracia.

Luna sugirió que la tecnología que vio, posiblemente obtenida a través de la ingeniería inversa de UAP, podría estar detrás de avances tecnológicos inexplicables de las últimas décadas.

Aunque admitió no haber presenciado personalmente naves o portales, sus afirmaciones se basan en un compendio de entrevistas con testigos y la evidencia histórica a la que accedió.

