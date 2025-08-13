Redada ICE en Los Ángeles: arrestan a 8 trabajadores inmigrantes en un lavado de autos

Suscríbete a nuestros canales

Un nuevo operativo migratorio sacudió esta semana a Culver City, en el condado de Los Ángeles: agentes de Aduanas y Protección Fronteriza detuvieron a ocho personas durante una redada en el centro de lavado de autos Handy J Car Wash, ubicado en el 12681 Washington Boulevard.

Entre los arrestados se encontraba un ciudadano estadounidense, quien no tuvo la oportunidad de demostrar su estatus migratorio antes de ser detenido, según relatan testigos.

¿Cómo fue la redada?

La llegada de los agentes fue abrupta y coordinada: varios vehículos particulares cerraron las salidas del establecimiento mientras un operativo armado y enmascarado irrumpía en el lugar. “Llegaron por todos lados… nos taparon todas las salidas”, narró Raúl, hermano de uno de los detenidos, en medio de la tensión del momento.

Las imágenes captadas por algunos clientes reflejan la confusión: los trabajadores fueron detenidos de forma rápida y en ocasiones brusca, incluida una persona que sufrió una contusión al caer al suelo durante su aprehensión. La presencia de agentes encapuchados y la falta de identificación generaron indignación entre los presentes.

El operativo tuvo un fuerte impacto en el vecindario. Si bien algunos empleados regresaron a trabajar poco después, muchos negocios cercanos cerraron sus puertas por el resto del día, y trabajadores y clientes quedaron visiblemente perturbados por la escena, citó el portal La Opinión.

¿Qué sucederá ahora?

Este caso se suma a una serie más amplia de redadas en lugares de trabajo, principalmente lavados de autos, que ha generado alarma entre la comunidad inmigrante de Los Ángeles. En estos operativos, muchas personas han sido arrestadas sin orden judicial o sin un proceso claro, lo que ha provocado críticas por posibles violaciones al debido proceso y al ejercicio de derechos civiles fundamentales.

Estos incidentes, organizados en el contexto de un endurecimiento de la política migratoria federal, han encendido la respuesta de activistas, organizaciones de derechos humanos y autoridades locales, que advierten sobre el clima de miedo e inseguridad que se respira entre trabajadores de bajos recursos.

