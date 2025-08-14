¡Desde Malibú hasta Redondo Beach! Gaviotas aparecen muertas en la via por misteriosa enfermedad en California

Suscríbete a nuestros canales

Cientos de gaviotas están muriendo en tierra en California debido a una extraña enfermedad que los expertos aún desconocen según Telemundo Los Ángeles.

La organización Rescate Internacional de Aves, con sede en San Pedro, reportó un aumento inusual de gaviotas occidentales enfermas y moribundas en las costas, desde Malibú hasta Redondo Beach.

Síntomas

Las aves presentan síntomas preocupantes como deshidratación, parálisis parcial o total, confusión y dificultad respiratoria.

Desde el 25 de julio, la organización ha recibido 17 gaviotas con estos síntomas, y aunque las pruebas iniciales para la gripe aviar resultaron negativas, se esperan más resultados.

El director ejecutivo de Bird Rescue, JD Bergeron, reafirmó el compromiso de la organización con el cuidado de las aves afectadas.

Apoyo

La organización brinda apoyo térmico y terapia intensiva con fluidos para eliminar toxinas.

La Dra. Rebecca Duerr, experta en investigación y ciencias veterinarias de la misma organización, sugiere que el problema podría deberse a un agente tóxico en lugar de una enfermedad contagiosa.

Las autoridades estatales, incluido el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California, están investigando activamente la causa de esta misteriosa enfermedad.

Consideraciones

Las gaviotas que sobreviven al periodo crítico muestran signos alentadores de recuperación. El público también juega un papel importante en la identificación de aves en peligro.

Las autoridades instan a la comunidad a reportar cualquier ave marina con síntomas como dificultad para caminar o permanecer de pie. También pueden contactar a la Línea de Ayuda para Aves al 866-SOS-BIRD (866-767-2473) si encuentran un ave en problemas.

Las personas también pueden realizar donaciones a través del sitio web de Bird Rescue para apoyar sus esfuerzos de rescate y rehabilitación.

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.