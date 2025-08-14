¡Operativos al máximo! Texas: arrestan a chofer de camión por tráfico de indocumentados

Suscríbete a nuestros canales

Un agente detuvo a Miguel Guerrero, un chofer de camión de carga de Chicago, Texas, por presuntamente traficar a varios inmigrantes indocumentados según informa Telemundo.

Según el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), Guerrero conducía un camión Freightliner por la autopista I-35 en el condado de Webb cuando un agente intentó detenerlo el pasado 4 de agosto.

Persecución

En lugar de detenerse, el conductor evadió la patrulla, lo que dio inicio a una persecución a alta velocidad que culminó en un choque.

También con la destrucción de cercas en varias propiedades antes de que abandonara el camión y huyera con seis inmigrantes indocumentados.

Detención

Las autoridades locales, junto con la Patrulla Fronteriza, lograron localizar y arrestar a Guerrero y a los inmigrantes poco después.

El DPS informó que Guerrero enfrenta seis cargos de tráfico de personas, además de un cargo de evasión de arresto y otro de conducción temeraria.

Tras su arresto, lo encarcelaron el 5 de agosto y lo liberaron al día siguiente bajo una fianza de $75 000. }

Las autoridades entregaron a los seis inmigrantes indocumentados a la Patrulla Fronteriza para su procesamiento.

