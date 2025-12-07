Este es el estado de EEUU con el peor tráfico: entérate por qué te cuesta llegar a tiempo

Suscríbete a nuestros canales

Los residentes de Maryland enfrentan ahora el segundo promedio de traslado más largo de Estados Unidos con una duración de 31.5 minutos por viaje. Esta cifra ubica al estado apenas un minuto por debajo de Nueva York.

Chester Harvey, director del Grupo de Investigación de Políticas de Transporte del Centro Nacional para el Crecimiento Inteligente, atribuye este incremento a la saturación vial y al fenómeno post-pandemia donde muchos trabajadores se mudaron a zonas más alejadas.

Esta nueva dinámica convierte el trayecto diario en un obstáculo importante, ya que la distancia adicional y la congestión consumen el tiempo que los ciudadanos antes destinaban al descanso o a la convivencia familiar.

Causas

Según El Tiempo Latino, la disparidad geográfica marca una diferencia notable dentro del estado, pues los habitantes del condado de Charles sufren el peor escenario con 43.1 minutos de viaje, casi el doble que en el condado de Allegany, donde el promedio baja a 22.1 minutos.

Esta situación evidencia cómo la ubicación residencial dicta la calidad de vida, transformando el manejo diario en una carga acumulativa que erosiona el bienestar personal.

Las autoridades y expertos coinciden en que la solución demanda optimizar las redes de transporte para que la población recupere las horas productivas y personales que el tráfico absorbe diariamente.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube