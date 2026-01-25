Delcy Rodríguez propone un diálogo nacional sin intervención extranjera: Ya basta de órdenes de Washington

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hizo un llamado urgente a los actores políticos del país para resolver las diferencias internas a través de un entendimiento propio y soberano.

Durante un encuentro con trabajadores del sector petrolero en Puerto La Cruz, la mandataria enfatizó que los conflictos nacionales deben ser atendidos sin la participación de potencias extranjeras.

Rodríguez fue enfática al rechazar las presiones externas, asegurando que es momento de detener los mandatos provenientes de EEUU sobre la clase política venezolana.

Diálogo sin intervención extranjera

Durante una transición de Venezolana de Televisión (Vtv), que se llevó a cabo con más de dos mil trabajadores del sector hidrocarburos, desde la Refinería Puerto La Cruz, de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), Rodríguez anunció que la solución a los problemas del país reside en una política centrada exclusivamente en los intereses nacionales y en el respeto a la autodeterminación.

”Vamos con espíritu de grandeza, de dignidad y de honor. Vamos a la batalla diplomática frente a frente y le hemos dicho: No tenemos miedo, ¡Ya basta de las órdenes de Washington sobre lo político en Venezuela! (…) ¡Ya basta de potencias extranjeras! Le ha costado muy caro a esta República tener que encarar las consecuencias del fascismo, del extremismo”, dijo.

Además, insistió en que los venezolanos son los únicos responsables de solucionar sus divergencias, exigiendo que dejen de imponerse órdenes desde capitales como Washington, Bogotá o Madrid.

Una propuesta con resultados inmediatos

Para materializar este acercamiento, Rodríguez recordó que ya existe una propuesta formal para establecer un "verdadero diálogo" que incluya tanto a aliados como a opositores.

Esta labor fue asignada al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, con el objetivo de alcanzar acuerdos concretos y rápidos que no dependan de agendas internacionales.

¿Qué más se dijo?

Durante su discurso, Rodríguez cuestionó duramente a quienes apoyaron acciones externas contra el territorio nacional. Calificó como "vergonzoso" e "indigno" que sectores de la población celebraran la ofensiva militar de EEUU en la que fue capturado Nicolás Maduro, señalando que quienes buscan dañar al país deberían ser apartados de la vida pública.

"Quienes se atrevieron a ir a los Estados Unidos a dar las gracias por el bombardeo contra nuestro pueblo no merecen la dignidad de este país ni su gentilicio".

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube