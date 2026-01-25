Procesados por causas políticas: estudiante de periodismo entre el grupo de excarcelados este 25 de enero

Suscríbete a nuestros canales

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela difundió en un mensaje a través de sus redes sociales una nueva excarcelación ocurrida en la mañana de este domingo 25 de enero.

Tras 10 meses y 5 días detenido por causas políticas, fue liberado el estudiante de periodismo, Juan Francisco Alvarado. Se conoció que estaba preso en el comando de la GNB del Cepella, en Guanare.

Según la información obtenida, su sentencia había sido anulada esta misma semana y se ordenó un nuevo juicio.

Excarcelaciones ocurridas en la madrugada

En un nuevo episodio dentro del proceso de excarcelaciones por causas políticas, se ha anunciado extraoficialmente la liberación de varios detenidos durante la madrugada de este 25 de enero.

Familiares y fuentes extraoficiales han comenzado a verificar los nombres de los liberados, entre los cuales se encuentran ciudadanos que permanecían recluidos.

De acuerdo con información extraoficial recopilada por una cuenta en la red social X, las personas que fueron encarceladas durante las horas mencionadas son:

Carlos Rodríguez

Daniel García

Ricardo Valero

Víctor Borjas

Jesús Bravo

Franco Pérez

José Martínez

Marcos Coello

Félix Rodríguez

Francisco García

Joset Perozo

Diego Rodríguez

Manuel Bohórquez

Este grupo forma parte de las recientes excarcelaciones que se han venido dando en diferentes prisiones del país como parte de la orden anunciada por el presidente de la AN, Jorge Rodríguez y la vicepresidenta encargada, Delcy Rodríguez.

