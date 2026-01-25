Inameh: Lluvias dispersas y descargas eléctricas afectarán al oriente y sur del país en las próximas horas

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó en su reporte que predomina nubosidad fragmentada en buena parte del territorio nacional, con algunas áreas despejadas.

Sin embargo, el organismo destacó en su cuenta de Instagram, que continúan zonas nubladas con presencia de lluvias dispersas y descargas eléctricas ocasionales en los estados Delta Amacuro, Monagas, Anzoátegui, Bolívar y Amazonas.

Asimismo, se observa nubosidad estratiforme asociada a precipitaciones aisladas en zonas de la Gran Caracas, Lara, Falcón y Los Andes.

Las autoridades recomiendan a la población de las entidades mencionadas tomar las previsiones necesarias ante la actividad eléctrica y las lluvias nocturnas.

Nube de polvo

Más temprano, el Inameh informó sobre la llegada de una nube de polvo del Sahara a Venezuela.

Explicó que las partículas ingresaron por el oriente del país y se espera que avancen gradualmente hacia las regiones centrales durante los próximos días.

Su llegada provocará que el cielo se vea opaco o brumoso, además de limitar la formación de nubes y reducir la visibilidad en las zonas afectadas.

Este fenómeno meteorológico, podría mantener su presencia en el territorio nacional hasta el próximo 27 de enero.