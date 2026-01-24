Fiscalía inicia investigación sobre la muerte del exalcalde de Yaracuy, Amado Torres

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado, el Ministerio Público anunció una investigación para esclareces los hechos sobre el hallazgo del cuerpo sin vida del exalcalde y jefe del Seniat de Falcón, Amado Torres.

A través de sus canales oficiales, el Ministerio Público brindó detalles sobre la fiscalía que llevará la investigación sobre la muerte de Torres.

Investigan muerte de Amado Torres

De acuerdo con la información proporcionada, el Ministerio Público del estado Falcón "designó a la Fiscalía 5 en materia de Homicidio" para llevar el caso.

Asimismo, resalta que el objetivo de la investigación es "esclarecer los hechos ocurridos en Tucacas, donde fue encontrado sin vida en la isla Cayo Sombrero, el ciudadano Amado Torres, exalcalde del estado Yaracuy y jefe del Seniat de Tucacas estado Falcón".

Hallan sin vida a exalcalde de Yaracuy

El pasado miércoles 21 de enero hallaron el cuerpo sin vida de Amado Torres, exalcalde del municipio Cocorote, estado Yaracuy y jefe de Tributos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) de Tucacas, estado Falcón.

Torres salió a Cayo Sombrero en horas de la mañana del martes y cuando el lanchero regresó a buscarlo a la isla, solo encontró los zapatos y celulares del exalcalde en la arena.

