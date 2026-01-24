Jorge Rodríguez inicia consulta de Ley de Hidrocarburos: El petróleo debe convertirse en salarios dignos

Suscríbete a nuestros canales

La Asamblea Nacional (AN) inició este sábado la consulta pública de la Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos junto a los trabajadores del sector.

Al acto, llevado a cabo en la Refinería de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, asistió el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien destacó que el petróleo debe emplearse para la construcción de hospitales, carreteras, escuelas, universidades y salarios dignos para los trabajadores, refiere VTV.

“Cada gota de ese hidrocarburo, cada molécula de gas, cada producto refinado, que se convierta en prosperidad para la gente; se convierta en que nuestros niños y nuestras niñas tengan asegurado el kinder, la escuela, el liceo y la universidad; […] que nuestros hospitales sean un ejemplo para el mundo entero”, agregó Rodríguez.

En tal sentido, solicitó a los trabajadores expresar sus opiniones, “lo que les parece o no les parece” respecto a la reforma de la normativa.

“Nos alimentamos con las propuestas que traigan. Nosotros el próximo martes, con las ideas de ustedes, en la Asamblea Nacional avanzaremos con la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos”, mencionó.

Otras participaciones

Por su parte, el presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la AN, diputado Orlando Camacho, postuló la necesidad de mantener la flexibilidad respecto a las regalías petroleras, pero enfatizó que los “yacimientos son nuestros”.

“Vamos a utilizar todo el sector productivo que tiene industria en Venezuela, la pequeña y mediana industria, para que se potencialice, para que los emprendimientos, los consejos comunales y las comunas productivas puedan participar en este hecho económico”, dijo.