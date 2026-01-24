Polvo del Sahara se mantendrá en Venezuela hasta esta fecha: Inameh alerta sobre los efectos climáticos

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) anunció la llegada de una nube de polvo del Sahara a Venezuela.

De acuerdo la información publicada en su cuenta oficial, las partículas ingresaron por el oriente del país y se espera que avancen gradualmente hacia las regiones centrales durante los próximos días.

Este fenómeno meteorológico, podría mantener su presencia en el territorio nacional hasta el próximo 27 de enero. Su llegada provocará que el cielo se vea opaco o brumoso, además de limitar la formación de nubes y reducir la visibilidad en las zonas afectadas.

¿Cuál es el origen del polvo del Sahara?

El polvo del Sahara se forma en el desierto africano debido a los fuertes vientos de esa región. Esta masa de aire caliente cruza el Océano Atlántico impulsada por los vientos alisios hasta alcanzar las costas del Caribe.

Aunque su punto máximo suele ocurrir entre junio y agosto, este evento actual marca una dinámica climática particular para el cierre del mes de enero.

Impacto en el clima

La presencia de estas partículas tiene un efecto directo en la temperatura y el ambiente. Al ser aire muy seco, el polvo del Sahara provoca que aumente la sensación de calor y que disminuya la humedad en el aire.

Además, esta capa de aire seco puede actuar como una barrera que frena la intensidad de los ciclones tropicales.

Recomendaciones de salud

Las autoridades alertan que la calima o bruma generada por el polvo puede afectar las vías respiratorias.

Se recomienda que las personas que sufren de asma o alergias tomen precauciones adicionales y eviten la exposición prolongada al aire libre mientras dure el fenómeno, con el fin de evitar complicaciones de salud.

