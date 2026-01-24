Reporte Inameh: aumento de lluvias con actividad eléctrica en ocho regiones para este 24 de enero

Suscríbete a nuestros canales

Para este sábado, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), reportó que gran parte de Venezuela disfrutará de un clima estable y cielos despejados durante las primeras horas del día.

Sin embargo, las autoridades advierten que este panorama cambiará conforme avance la jornada, dando paso a un aumento de la nubosidad y la llegada de lluvias en varias regiones del país.

Se espera que las temperaturas se mantengan calurosas en zonas como los Llanos y el Oriente, mientras que en las zonas montañosas y la capital el ambiente será mucho más fresco.

Pronóstico para la Gran Caracas

En la capital y sus alrededores (Miranda y La Guaira), el día comenzó con pocas nubes. No obstante, después del mediodía se espera que el cielo se nuble, especialmente hacia el norte y el oeste de la ciudad, donde podrían presentarse lluvias cortas o chubascos.

La temperatura máxima en Caracas alcanzará los 28°C, mientras que en las zonas altas como Los Teques bajará hasta los 17°C.

Lluvias y tormentas en el interior

Hacia la tarde y noche, las probabilidades de lluvia aumentan significativamente en los estados Bolívar, Amazonas, Sucre y la zona del Esequibo.

En estas áreas no se descartan descargas eléctricas. También se prevé nubosidad con lluvias moderadas en partes de Carabobo, Yaracuy, Lara, los Andes y el Lago de Maracaibo.

Temperaturas en el resto del país

El calor se sentirá con fuerza en ciudades como San Juan de los Morros, Barinas y San Carlos, donde los termómetros marcarán hasta 36°C.

Por el contrario, la ciudad de Mérida registrará la temperatura más baja del país con apenas 7°C durante la madrugada.

Debido al viento que sopla desde la costa, podrían presentarse ráfagas de hasta 25 km/h, por lo que se recomienda precaución.

El sol se ocultará a las 18:28 HL V, dando paso a una noche mayormente nublada en gran parte del territorio nacional.

