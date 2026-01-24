Arriba al país nuevo vuelo con venezolanos repatriados desde EEUU: llegan adolescentes, niños y dos infantes

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 23 de enero arribo al aeropuerto internacional de Maiquetía un nuevo vuelo con migrantes venezolanos repatriados desde Estados Unidos (EEUU).

Durante la tarde de hoy, más de 180 venezolanos regresaron al país dentro del mar del Plan Vuelta a la Patria, siendo este el vuelo N°102.

Vuelo N°102

El ministerio de Interior, Justicia y Paz, difundió el arribo de este grupo de venezolanos a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

De acuerdo con la información proporcionada, un total de 182 venezolanos arribaron este viernes a Maiquetía, provenientes de EEUU.

Venezolanos regresan al país

Asimismo, señala que en el vuelo N°102 regresaron al país 149 hombres, 23 mujeres, dos adolescentes, seis niños y dos infantes.

Agrega que al llegar al aeropuerto internacional de Maiquetía, todos recibieron "un chequeo exhaustivo en materia de seguridad y salud".

