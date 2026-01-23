Resumen semanal (17 - 23/01) de la marca 2001: Bad Bunny lleva su gira Debí Tomar Más Fotos a Medellín

Suscríbete a nuestros canales

La semana del 17 al 23 de enero estuvo marcada por la tragedia en España donde ocurrieron cuatro accidentes de trenes en cuatro días, dejando un saldo de 43 fallecidos y 170 heridos.

En noticias nacionales, Venezuela recibió esta semana el ingreso de 300 millones de dólares producto de la venta de petróleo.

En farándula, el cantante Bad Bunny ofrecerá una serie de conciertos en la ciudad colombiana de Medellín los días 23, 24 y 25 de enero.

En materia deportiva, la Vinotinto tiene nuevo director técnico, se trata de Oswaldo Vizcarrondo quien pasa a dirigir la selección nacional como parte del nuevo Plan Deportivo 2026-2034.

