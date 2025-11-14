Resumen semanal (08 - 14/11) de la marca 2001: Bad Bunny se convirtió en el favorito de la 26ª edición de los Latin Grammy,

Suscríbete a nuestros canales

Para la semana del 08 al 14 de noviembre, el Gobierno de Estados Unidos reabrió luego de 43 días del cierre, que se convirtió en el más largo de su historia.

Mientras que Venezuela celebra la aprobación de la Unesco para declarar el joropo venezolano como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

En farándula, este jueves se realizó la 26ª edición de los Latin Grammy, donde Bad Bunny se convirtió en el gran favorito del evento al imponerse en las premiaciones.

En noticias deportivas, Ronald Acuña recibió permiso para jugar con los Tiburones de La Guaira.

Visite nuestra sección Nacionales

Visite nuestra sección Servicios

Visite nuestra sección de Sucesos

Visite nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube