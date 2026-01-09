Noticias

Resumen semanal (03 - 09/01) de la marca 2001: Ejecutan excarcelaciones en Venezuela

Por Andrea Lugo
Viernes, 09 de enero de 2026 a las 07:05 pm

El inicio del 2026 estuvo marcado por varios acontecimientos noticiosos como la excarcelación de varios ciudadanos, entre ellos algunos extranjeros, que estaban detenidos en el país.

En noticias internacionales, 27 personas resultaron heridas en accidentes que se produjeron en Francia por el paso de la borrasca Goretti, que registró vientos de hasta 213 kilómetros por hora.

En farándula, la presentadora venezolana Osmariel Villalobos reveló que se sometió a una mastectomía unilateral del seno derecho.

En noticias deportivas, este domingo se disputa la final de la Supercopa de España 2026 entre el Real Madrid y el Barcelona.

Visite nuestra sección Nacionales

Visite nuestra sección Servicios

Visite nuestra sección de Sucesos

Visite nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
Florida
empleos
Viernes 09 de Enero - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América