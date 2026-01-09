Resumen semanal (03 - 09/01) de la marca 2001: Ejecutan excarcelaciones en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El inicio del 2026 estuvo marcado por varios acontecimientos noticiosos como la excarcelación de varios ciudadanos, entre ellos algunos extranjeros, que estaban detenidos en el país.

En noticias internacionales, 27 personas resultaron heridas en accidentes que se produjeron en Francia por el paso de la borrasca Goretti, que registró vientos de hasta 213 kilómetros por hora.

En farándula, la presentadora venezolana Osmariel Villalobos reveló que se sometió a una mastectomía unilateral del seno derecho.

En noticias deportivas, este domingo se disputa la final de la Supercopa de España 2026 entre el Real Madrid y el Barcelona.

