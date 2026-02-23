¿Viaje gratis en Uber para hacer tus impuestos? TurboTax lanza oferta con IA y expertos para este año

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de impuestos en Estados Unidos (EEUU) suele ser una de las épocas más estresantes del año, especialmente para quienes manejan múltiples formularios o buscan desesperadamente no cometer errores ante el IRS.

En plena actividad fiscal, TurboTax -de la empresa estadounidense de software, Intuit- busca romper las barreras del miedo y el transporte con una estrategia agresiva que combina inteligencia artificial, expertos humanos y movilidad gratuita.

¿Uber gratis para hacer los "Taxes"? Así funciona

La gran novedad de esta temporada es la alianza entre TurboTax y Uber.

La iniciativa está diseñada para quienes prefieren la seguridad de una cita presencial, pero tienen dificultades de transporte:

El beneficio: un código promocional de hasta $25 dólares para un viaje en Uber hacia una oficina o tienda participante de TurboTax.

un código promocional de hasta $25 dólares para un viaje en Uber hacia una oficina o tienda participante de TurboTax. Requisito: debes agendar una cita con un experto local de TurboTax a través de su plataforma.

debes agendar una cita con un experto local de TurboTax a través de su plataforma. Limitaciones: el crédito cubre el viaje, pero no incluye propinas ni peajes. Es válido en mercados seleccionados y por tiempo limitado.

Esta medida elimina el obstáculo de "cómo llegar" a una oficina confiable, permitiendo que más personas accedan a asesoría profesional.

IA y expertos: el "Dúo Dinámico" de 2026

TurboTax ha implementado una infraestructura tecnológica avanzada para este año.

Su IA ahora es capaz de automatizar hasta el 90% del llenado de formularios estándar, extrayendo datos directamente de fotos o documentos digitales.

Sin embargo, la empresa sabe que la confianza viene del factor humano.

Bajo el modelo Expert Full Service, un profesional fiscal revisa cada detalle de la declaración generada por la IA para asegurar que no se pierda ningún crédito, como el Crédito Tributario por Ingresos del Trabajo (EITC) o el Crédito por Hijo (CTC), fundamentales para las familias trabajadoras.

Oferta especial de temporada

Si aún no has presentado tus impuestos, la empresa mantiene una oferta de tarifa fija de $150 dólares para el servicio completo (federal y estatal) para nuevos clientes o aquellos que regresan después de un año, siempre que realicen el proceso antes del 18 de marzo de 2026.

Ahora, si este costo esta fuera de tu alcance, considera otras opciones.

Por ejemplo, si tus ingresos anuales son de $64.0000 o menos, también puedes calificar para ayuda gratuita a través del programa VITA del IRS.

Es una excelente alternativa si no deseas usar servicios comerciales.

Por otra parte, este 2026, el servicio Direct File del IRS (gratuito) ha expandido su disponibilidad en más estados. Verifica en IRS.gov si calificas antes de pagar por un servicio privado.

Consejos para tu declaración este 2026

Independientemente del servicio que elijas, como residente o inmigrante con estatus legal, ten en cuenta estos puntos vitales:

Reúne tus documentos: asegúrate de tener tus formas W-2 (empleados) o 1099 (contratistas/independientes) a la mano. La IA de TurboTax puede escanearlas rápidamente. Maximiza tu reembolso: pregunta específicamente por el EITC. Muchos contribuyentes califican y no lo saben; este crédito puede sumar miles de dólares a tu reembolso. Seguridad y estatus: recuerda que el IRS no comparte tu información con agencias de inmigración. Declarar tus impuestos es un deber civil y un historial de buen carácter moral que puede ayudarte en futuros trámites migratorios. Fecha límite: aunque hoy es 22 de febrero, la fecha límite oficial para la mayoría de los contribuyentes es el 15 de abril de 2026. No esperes al último minuto.

