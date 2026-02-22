Comunicado: Cruz Roja Venezolana brindará asistencia médica en proceso de excarcelaciones

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo, la Cruz Roja Venezolana confirmó su participación en el acompañamiento médico de los ciudadanos beneficiados por la recién promulgada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.

Bajo una invitación directa del Estado, la institución desplegará sus equipos para garantizar que las excarcelaciones se realicen bajo condiciones de salud óptimas.

A través de un comunicado oficial, la organización detalló los pilares de su intervención:

Evaluación Primaria: Los médicos y paramédicos de la Cruz Roja realizan chequeos de salud a cada persona al momento de su salida de los centros de reclusión.

Atención Médica Inmediata: Se brinda asistencia técnica y estabilización en caso de ser necesario antes del reencuentro con sus familiares.

Neutralidad Absoluta: La institución enfatizó que su labor es estrictamente humanitaria y se ejerce sin distinción política, religiosa o social.

¿Qué dice el Comunicado?

La Cruz Roja fue enfática en sus principios ante la sensibilidad del proceso:



La Cruz Roja Venezolana ha sido invitada por el Gobierno Nacional a acompañar el proceso de excarcelaciones derivado de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada por la Asamblea Nacional.

En el marco de este proceso, estaremos ofreciendo atención médica y evaluación primaria de salud a las personas que están siendo liberadas en todo el territorio nacional, en estricto apego a nuestros principios fundamentales de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia.



Nuestra labor tiene carácter exclusivamente humanitario. Actuamos sin distinción alguna por motivos políticos, religiosos, sociales o de cualquier otra índole.



La Cruz Roja está aquí para todos, sin discriminación, reafirmando nuestro compromiso con la protección de la vida, la salud y la dignidad humana.

