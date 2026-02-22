Retorno a casa

Reencuentro esperado: Sairam Rivas regresa a Venezuela tras liberación de Jesús Armas

La activista se encontraba fuera del país desde hacía casi ocho meses

Por Yudeima Sotillo
Domingo, 22 de febrero de 2026 a las 02:05 pm
En un emotivo episodio que ha acaparado la atención en las redes sociales, la activista de derechos humanos Sairam Rivas regresó a Venezuela para reencontrarse con su pareja, Jesús Armas, quien recientemente fue liberado tras permanecer bajo custodia como preso por causas políticas.

El fin de una separación forzada

Rivas, quien también ha enfrentado procesos judiciales y detenciones en el pasado por su labor de defensa de los derechos ciudadanos, se encontraba fuera del país desde hacía casi ocho meses. Su retorno marca el cierre de un ciclo de separación marcado por la incertidumbre judicial que rodeaba a Armas.

El reencuentro, capturado en imágenes que simbolizan la resiliencia de las familias venezolanas, ocurre en un contexto de recientes liberaciones de personas detenidas en circunstancias similares, un tema que sigue siendo el centro del debate político nacional.

Un mensaje de esperanza

A través de sus plataformas digitales, la pareja ha compartido breves mensajes de agradecimiento a quienes se mantuvieron alzando la voz por su libertad. Para muchos activistas, este reencuentro representa un aliciente en medio de la lucha por la plena vigencia de los derechos civiles en el país.

 

Domingo 22 de Febrero - 2026
