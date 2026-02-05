Jorge Rodríguez sobre la Ley de Amnistía: Muy pronto se presentará ante la Asamblea Nacional

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, informó este miércoles que el proyecto de Ley de Amnistía será presentado "muy pronto" ante el Parlamento para iniciar formalmente su trámite legislativo.

“Voy a una reunión ahorita donde vamos a evaluar los alcances de esa iniciativa para saber cuándo la vamos a llevar a la Asamblea Nacional para que se dé la primera discusión. Será muy, muy pronto”, indicó Rodríguez durante una rueda de prensa.

El jefe del Legislativo expresó su aspiración de que el instrumento legal sea "suficientemente amplio" como para generar los consensos necesarios que permitan su aprobación por unanimidad dentro de la AN.

Rodríguez definió esta ley como una pieza clave para el proceso de negociación política en el país.

“Es un aporte inicial para dar el pistoletazo de comienzo del diálogo (...) que esperamos sea lo suficientemente amplia para que puedan salir en libertad y puedan recuperar su condición de participación política todos los sectores de la vida nacional que no estén incursos en graves delitos, los cuales también estarán establecidos en esta ley”, explicó.

La Ley de Amnistía, que abarca el período 1999-2026, fue propuesta por la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, el pasado 30 de enero, con el fin de “reparar las heridas” de la confrontación política y "reencauzar la justicia y la convivencia entre los venezolanos".