Presencia latina en el Super Bowl LX: estas son las figuras que buscarán la gloria

El Super Bowl LX, que se celebrará en el Levi’s Stadium, contará con la participación de varios atletas de origen hispano que ocupan roles determinantes en sus equipos. Los New England Patriots y los Seattle Seahawks cuentan en sus filas con talento que ha demostrado capacidad y disciplina para alcanzar la máxima cita del fútbol americano profesional.

New England Patriots va con tres figuras de impacto

El conjunto de Nueva Inglaterra llega a la final con una presencia destacada en sus filas. El novato Andy Borregales, nacido en Caracas, hace historia como el primer venezolano en disputar un Super Bowl. Seleccionado en el Draft 2025, el pateador fue decisivo en la final de la AFC al anotar el gol de campo que selló la victoria de su equipo.

En la unidad defensiva sobresalen el esquinero Christian González y el safety Jaylinn Hawkins. González, de ascendencia colombiana y seleccionado en la primera ronda de 2023, se ha consolidado como uno de los mejores defensores de la liga tras una temporada de gran nivel. Por su parte, Hawkins, con raíces panameñas, aporta solidez a la secundaria tras lograr intercepciones clave durante los playoffs.

Seattle Seahawks tiene liderazgo en la línea y la secundaria

Desde la Conferencia Nacional, los Seahawks presentan a tres jugadores que integran la rotación del equipo. El safety Julian Love, uno de los capitanes de la defensa de Seattle, cuenta con ascendencia mexicana y cubana. A su lado se encuentra el ala cerrada Elijah Arroyo, de raíces mexicanas, quien aporta profundidad a la ofensiva del equipo de Washington.

Finalmente, la representación boricua recae en Federico Maranges, un centro formado deportivamente en Puerto Rico que destaca por su perfil técnico en la línea ofensiva. Maranges, quien ha trabajado su ascenso desde el equipo de práctica, ejemplifica el camino de esfuerzo necesario para llegar a la élite de la NFL y competir por el campeonato mundial.

Perfil de los jugadores latinos en el Super Bowl LX

Jugador Equipo Posición Origen / Ascendencia Andy Borregales Patriots Pateador (K) Venezuela Christian González Patriots Esquinero (CB) Colombia Jaylinn Hawkins Patriots Safety (S) Panamá Julian Love Seahawks Safety (S) México / Cuba Elijah Arroyo Seahawks Ala cerrada (TE) México Federico Maranges Seahawks Centro (C) Puerto Rico

