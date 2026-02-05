Delcy Rodríguez designa a Héctor Silva como padrino de la Región Guayana

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, designó este miércoles al ministro para el Desarrollo Minero Ecológico, Héctor Silva, como el nuevo padrino de la Región Guayana.

El anuncio se realizó durante un encuentro con empresarios y emprendedores que lideran proyectos agroalimentarios en el país.

Rodríguez precisó que la jurisdicción de Silva bajo esta figura de acompañamiento estatal abarcará una zona estratégica que comprende los estados Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro y la Guayana Esequiba.

Hacia la industrialización comunal

En su alocución, la mandataria encargada instruyó al gabinete económico concentrar esfuerzos en la industrialización de los procesos productivos comunales.

El objetivo, según explicó, es transformar la materia prima directamente desde las bases organizadas para fortalecer el mercado interno.

Asimismo, anunció el inicio del plan gubernamental de sustitución estratégica de importaciones, priorizando la producción nacional de rubros fundamentales como:

Maíz y Arroz

Café y Soya

Leguminosas

Rodríguez instó a los sectores productivos a mantener el ritmo de crecimiento, asegurando que el país ha superado la etapa de mera supervivencia económica.

“Sigan por este camino de crecimiento. Ya no están en resistencia, están en una ofensiva productiva frente a la economía rentista. Esta es la economía que aporta al crecimiento, pero también a la felicidad social”, dijo.