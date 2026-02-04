Rory Branker

Por Yasmely Saltos
Miércoles, 04 de febrero de 2026 a las 06:36 pm
Excarcelan al periodista Rory Branker este 4 de febrero: duró casi 12 meses en prisión

La tarde de este miércoles 4 de febrero, el periodista y editor del portal La Patilla, Rory Branker, fue excarcelado tras permanecer privado de libertad durante 11 meses y 15 días.

La noticia fue confirmada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y sus familiares, quienes recibieron una notificación oficial vía telefónica.

El 20 de febrero de 2025: Fue detenido por funcionarios del SEBIN en Caracas mientras salía de su vivienda.

 

Este #04Feb fue excarcelado Rory Branker, editor de La Patilla, preso desde el 20 de febrero de 2025. En la tarde sus familiares recibieron una llamada con la noticia. Estuvo injustamente detenido durante 11 meses y 15 días, cita en la red social X, el Sindicato  Nacional de Trabajadores de la Prensa 

 

 

 

