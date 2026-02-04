Guía completa para solicitar vouchers escolares en Texas: estos son los requisitos y montos

Suscríbete a nuestros canales

El panorama educativo en el sur de Estados Unidos (EEUU) experimenta una transformación radical bajo una nueva legislación de libertad de enseñanza. Miles de familias ahora poseen la capacidad financiera para elegir el centro de estudios que mejor se adapte a sus valores y necesidades. Esta iniciativa busca elevar la competitividad académica y otorgar a los padres el control total sobre los recursos destinados a la instrucción de sus hijos.

El estado abrió el periodo de recepción de solicitudes este 4 de febrero y recibirá formularios hasta el próximo 17 de marzo de 2026. Esta ambiciosa política pública dispone de una bolsa de mil millones de dólares para cubrir las matrículas del ciclo escolar 2026-2027.

¿Cuáles son los pagos escolares en Texas del programa?

El programa asigna un monto base de $10.000 anuales para cada alumno que opte por una institución educativa privada o religiosa. En el caso de estudiantes con discapacidad, la cifra asciende a $30,000 para cubrir las necesidades especiales y terapias requeridas por el menor. Aquellos padres que prefieran el sistema de homeschooling o educación en casa recibirán un apoyo económico de $2.000 por cada estudiante registrado.

La Agencia de Educación de Texas establece que el dinero se deposita en tres partes para garantizar el uso correcto del beneficio. El primer pago, correspondiente al 25% del total, llega el 1 de julio, seguido por un 50% el 1 de octubre de 2026. Finalmente, el estado transfiere el resto del monto el 1 de abril de 2027 para completar la financiación del año académico en curso.

¿Qué documentos exige el programa a los estudiantes en Texas?

Los solicitantes deben acreditar la ciudadanía estadounidense o la admisión legal en el país mediante certificados de nacimiento o naturalización oficiales. Es indispensable que el menor posea un número de Seguro Social o un ITIN y que resida actualmente en cualquier condado del estado. Los padres necesitan presentar el formulario 1040 del IRS de los años 2024 o 2025 para validar su identidad y residencia fiscal.

Además de la matrícula, la ayuda cubre libros de texto, uniformes obligatorios, servicios de transporte con proveedores aprobados y tutorías privadas especializadas. El programa permite la compra de hardware y software de computadora, siempre que el gasto no exceda el 10% del total transferido. Incluso las comidas proporcionadas por la escuela privada y diversas terapias educativas entran en la lista de gastos permitidos por la normativa estatal.

¿Cómo aplicar para solicitar vouchers escolares en Texas?

El proceso inicia con el envío de la solicitud digital donde el tutor ingresa el número de licencia de Texas o su identificación estatal. Tras el cierre de la convocatoria en marzo, las autoridades enviarán las notificaciones de elegibilidad a los hogares durante el mes de abril. Una vez que la familia recibe la aprobación, la escuela privada elegida debe confirmar la inscripción del alumno para liberar los fondos iniciales.

Este Plan de Educación Individualizado debe figurar en los registros de la Agencia de Educación de Texas para acceder al monto máximo de apoyo. Incluso las familias con mayores recursos califican para este beneficio si cumplen con los requisitos de residencia y estatus legal en el estado

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube