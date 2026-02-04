Polémica en España: proponen restringir el fútbol en patios escolares

Suscríbete a nuestros canales

Una iniciativa en el Ayuntamiento de Sant Antoni busca eliminar los campos de fútbol escolares para crear espacios "inclusivos". La propuesta, apoyada por PSOE y Podemos, sostiene que estas pistas acaparan el 80% del patio y relegan a las niñas a los márgenes.

Incluso, se ha calificado al fútbol como una "práctica tóxica" que genera graves problemas de convivencia y violencia entre los alumnos. Según los promotores, los niños imitan conductas de "hooligans", algo que aseguran no sucede en otros deportes como el baloncesto.

Sin embargo, el equipo de gobierno rechazó la moción por vulnerar la autonomía de los centros y considerar que el deporte no es el problema. Se defendió que las niñas pueden jugar fútbol libremente y que prohibir una actividad saludable es una falta de respeto.

Sectores críticos señalan que el fútbol no es el origen del conflicto, sino un reflejo de la sociedad, y que debe fomentarse la educación. De este modo, la administración municipal concluyó que la solución no reside en la restricción, sino en fomentar la sana convivencia.

Finalmente, la moción también pedía plantar árboles para crear refugios climáticos, pero la propuesta de prohibición deportiva eclipsó este punto. La decisión final mantiene la estructura de los patios, dejando en manos de cada escuela cualquier cambio futuro.

