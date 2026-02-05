¿Muy caros los Cheetos?: falta de compradores en EEUU fuerza estos cambios en los precios

Suscríbete a nuestros canales

La multinacional de alimentos y bebidas, PepsiCo, ejecutará una estrategia de reducción de precios en sus líneas de aperitivos durante el presente año.

La medida busca frenar la pérdida de compradores que, ante los incrementos acumulados en años anteriores, optaron por marcas más económicas o disminuyeron su volumen de compra.

Esta decisión impactará directamente en etiquetas de consumo masivo como Cheetos y Tostitos, intentando aliviar la presión sobre el presupuesto de los consumidores de ingresos medios y bajos.

"Para algunos consumidores, especialmente los de ingresos bajos y medios, la mayor fricción que tienen hoy en nuestra categoría es la accesibilidad. Por eso hemos estado probando múltiples formas de ofrecerles mayor accesibilidad", explicó Ramon Laguarta, presidente y CEO de PepsiCo.

Ajuste por caída en la demanda

El volumen de ventas de snacks de la firma registró un descenso del 2% a nivel global en el último trimestre, mientras que en Norteamérica la caída en bebidas alcanzó el 4%.

Según los reportes financieros, aunque los aumentos de precios previos permitieron elevar los ingresos netos a 29.300 millones de dólares, la respuesta del público fue comprar menos cantidad. Ante este escenario, la empresa optó por sacrificar margen de ganancia por unidad para intentar dinamizar el flujo de ventas en los anaqueles.

Además de los ajustes en el marcador, la empresa planea retirar casi el 20% de sus productos menos rentables. Esta reestructuración responde en parte a acuerdos con inversionistas que exigen mayor eficiencia operativa. Paralelamente, se acelerará el lanzamiento de versiones percibidas como más saludables, utilizando aceites de aguacate o eliminando colorantes artificiales, con el fin de atraer a sectores de la población más jóvenes que habían abandonado la categoría.

Precios según la presentación

La compañía aseguró que el tamaño de las bolsas y la cantidad de producto no cambiarán; simplemente bajará el precio. El ajuste se concentra en las marcas más famosas: Lay's, Doritos, Cheetos y Tostitos. El CEO Ramon Laguarta explicó que los descuentos no son parejos en todo el país, sino que se aplican en tiendas y ciudades donde la gente ha dejado de comprar por los precios altos.

Aunque el precio final lo decide cada supermercado o bodega, estos son los montos sugeridos que empezarán a verse en los estantes esta semana:

Producto Presentación Precio Anterior Precio Nuevo Sugerido Lay's Classic 8 oz $4,99 $4,29 Doritos 9.25 oz $6,29 $5,49 Cheetos/Tostitos Tamaño estándar Varía según tienda -15% del precio actual

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube