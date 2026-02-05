¿Seahawks o Patriots? Trump confiesa cuál es su equipo favorito para ganar el Super Bowl

Suscríbete a nuestros canales

El presidente Donald Trump compartió este miércoles sus impresiones sobre el Super Bowl y tuvo la intención de anticipar cuál es su equipo favorito ente los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

En un breve mensaje en video en su cuenta de Instagram, el mandatario hizo publicidad al tan ansiado encuentro, con un breve análisis de los mariscales de campo de ambos equipos, quienes se enfrentarán el próximo domingo con transmisión de Meridiano Televisión.

"He visto a estos dos equipos ganar toda la temporada. Veo dos grandes mariscales de campo, jóvenes y geniales”, afirmó el presidente durante la grabación compartida con sus seguidores.

Asimismo, el mandatario manifestó: “Tengo el presentimiento de que este va a ser un gran Super Bowl”, y añadió que, bajo su visión del deporte, “va a ser un Super Bowl fantástico, y todos quieren saber a quién (equipo) elijo”.

A pesar de la expectativa generada a lo largo del metraje sobre cuál sería su equipo favorito para alzar el trofeo, concluyó con un: “Y les diré que...”, el video concluyó de manera abrupta y sin revelar un nombre específico.

Este tipo de interacciones en plataformas digitales forman parte del seguimiento habitual que las figuras públicas realizan del Super Bowl, el evento deportivo con mayor audiencia en los Estados Unidos.

¿Asistirá Trump al Super Bowl?

Aunque no se sabe de manera oficial, informes sugieren que Trump decidió no asistir al Super Bowl LX en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, un estado bastión para el Partido Demócrata.

De acuerdo con informes recientes, la decisión surgiría tras advertencias de su equipo de asesores sobre la recepción hostil que podría recibir por parte del público en el estadio.

De acuerdo con una publicación de Zeteo, la administración evaluó los riesgos de imagen pública que implicaría la asistencia al estadio.

“Algunos de los funcionarios y asesores de su administración habían evaluado en privado que si Trump asistía al Super Bowl LX en Santa Clara, California, la multitud en el estadio probablemente lo abuchearía agresivamente”, señala el reporte.

Entretanto, un funcionario de la Casa Blanca confirmó a distintos medios estadounidenses que varios asesores “determinaron discretamente que las probabilidades de que Trump fuera abucheado a lo grande en el Super Bowl eran bastante altas”.

