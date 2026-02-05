Henrique Capriles acepta invitación a un diálogo de Delcy Rodríguez: Venezuela solo avanza con acuerdos genuinos

Suscríbete a nuestros canales

El sector de oposición liderado por Henrique Capriles Radonski aceptó este miércoles una invitación a establecer un diálogo político de parte de la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez.

A través de un comunicado, informaron que "participar en este espacio no es un gesto cualquiera, mucho menos cómodo, pero llegamos a este momento con una Venezuela profundamente herida".

Diálogo político

De acuerdo con el documento, "hemos aceptado una invitación que recibimos del ejecutivo nacional para iniciar un espacio de diálogo con el fin de debatir y discutir problemas de la crisis que agobia a todos los venezolanos".

Asimismo, asegura que "decidimos asistir con responsabilidad. Participar es este espcio no es un gesto cualquiera, mucho menos cómodo, pero llegamos a este momento con una Venezuela profundamente herida".

Venezuela solo avanza con acuerdos genuinos

En este sentido, resalta que "siempre hemos planteado que los venezolanos debemos resolver nuestras diferencias de manera pacífica y la historia nos demuestra que Venezuela solo avanza con acuerdos genuinos y desprendimiento por una causa común".

Adicionalmente, el documento hace énfasis en que "este encuentro no puede ser simbólico: ninguna parte puede imponer soluciones duraderas sin escuchar a toda la sociedad".

"El diálogo solo tiene sentido si produce acuerdos reales, especialmente para quienes más sufren. La reconciliación no se construye con gestos vacíos, sino con cambios concretos, reglas claras y confianza", reza el escrito que firmaron los representantes de Un Nuevo Tiempo, Unión y Cambio, HF Hagamos Fuerza, MAS, Puente, Lápiz y Cambio en Paz.

