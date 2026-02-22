Evita multas: el cambio en el IRS que afecta a quienes venden por PayPal y Cash App en 2026

Suscríbete a nuestros canales

La comodidad de pagar con un toque en la pantalla tiene una nueva letra pequeña este año fiscal. El IRS y las principales plataformas de pago han clarificado las reglas para la temporada de impuestos.

Si usas Venmo, PayPal o Cash App para vender productos o servicios, podrías recibir un documento inesperado en tu buzón: el formulario 1099-K.

Aunque las transferencias personales (como dividir la cuenta de una cena) siguen exentas, el panorama para pequeños emprendedores, trabajadores freelance y vendedores ocasionales ha cambiado bajo la nueva normativa federal.

¿Qué es el formulario 1099-K y quién lo recibe?

El 1099-K es el documento que informa al IRS sobre los ingresos obtenidos a través de aplicaciones de pago y mercados en línea (como eBay o StubHub).

El Umbral Federal: Gracias a la reciente One Big Beautiful Bill Act , el límite para recibir este formulario ha vuelto a los $20,000 y más de 200 transacciones . Esto anula los planes anteriores que pretendían bajar el listón a los $600.

La Excepción Estatal: ¡Mucho cuidado! Si vives en los siguientes estados, las reglas son mucho más estrictas y podrías recibir el formulario con ingresos mínimos: $600 (sin importar transacciones): Maryland, Massachusetts, Missouri, Vermont, Virginia y Washington, D.C. $1,000 (y 4 transacciones): Illinois.



¿Cómo reporta cada aplicación?

No todas las apps funcionan igual. La forma en que etiquetas tus pagos determina tu obligación tributaria:

Aplicación ¿Envía Formulario 1099-K? Condición Venmo / PayPal Sí Solo si los pagos se marcaron como "bienes y servicios". Cash App Sí Solo para cuentas etiquetadas oficialmente como "comerciales". Zelle No No está obligada a reportar transacciones al IRS.

Nota importante: Independientemente de si recibes el formulario o no, la ley exige que declares todos los ingresos provenientes de ventas o servicios en tu declaración de impuestos anual.

