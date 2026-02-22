La paz no puede posponerse: Papa León XIV exige alto el fuego inmediato en Ucrania

Suscríbete a nuestros canales

Al cumplirse cuatro años del inicio de la invasión rusa, el Papa León XIV lanzó este domingo un clamoroso llamado a la comunidad internacional para detener la violencia en Ucrania.

Tras el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, el Sumo Pontífice instó a las partes en conflicto a silenciar las armas y retomar la vía diplomática de manera urgente.

Un rastro de dolor generacional

Con un tono marcado por la preocupación, el Santo Padre lamentó las consecuencias humanas que ha dejado el conflicto, describiendo la guerra como una "herida" para la humanidad.

"Cuántas víctimas, cuántas vidas y familias destrozadas. Cada guerra deja tras de sí muerte, devastación y un rastro de dolor que marca a generaciones", expresó ante los fieles congregados en el Vaticano.

Cuatro exigencias para la paz

El Papa fue enfático en establecer una hoja de ruta para detener la tragedia que vive el país europeo: cese de los bombardeos de forma inmediata, silencio de las armas en todos los frentes, alto el fuego sin más demoras y refuerzo del diálogo para construir una salida política responsable.

Oración por el pueblo martirizado

León XIV invitó a los creyentes del mundo a unirse en una cadena de oración por el "martirizado pueblo ucraniano" y por todas las víctimas de conflictos activos en el planeta. "La paz es una necesidad urgente que debe encontrar espacio en los corazones", concluyó el Pontífice, recordando que las decisiones responsables no pueden esperar más frente al sufrimiento indecible de los civiles.



