¡Escándalo real! El Reino Unido planea borrar al príncipe Andrés de la sucesión al trono tras su arresto

El Gobierno británico ha iniciado las consultas legales para expulsar formalmente al príncipe Andrés Mountbatten-Windsor de la línea de sucesión al trono. La medida, que requiere una legislación parlamentaria especial, surge tras el histórico arresto del hermano del Rey Carlos III el pasado jueves, vinculado a presuntas filtraciones de seguridad a Jeffrey Epstein.

Un cumpleaños tras las rejas

El duque de York, quien cumplió 66 años este jueves bajo custodia policial, enfrenta el momento más oscuro de su vida pública. Tras ser interrogado por 11 horas, fue puesto en libertad bajo investigación por "conducta indebida en cargo público".

El Gobierno de Keir Starmer ya trabaja con el Palacio de Buckingham para presentar una ley que le arrebate el octavo lugar que ocupa actualmente en la línea sucesoria.



"Es necesario evitar que alguien bajo este tipo de sospechas pueda estar potencialmente a un paso del trono", señaló Luke Pollard, secretario de Estado para Defensa.

Allanamiento en curso

Mientras el Parlamento prepara el debate, la policía del Valle del Támesis mantiene cercada la mansión Royal Lodge, donde continúan los registros en busca de evidencia. Paralelamente, Scotland Yard ha comenzado a contactar a antiguos escoltas del príncipe para reconstruir sus movimientos durante sus años de amistad con Epstein.



El Rey no intervendrá

A diferencia de otras épocas, la Corona ha decidido no proteger al integrante de la familia. El Rey Carlos III emitió un comunicado apoyando las investigaciones, dejando claro que nadie está por encima de la justicia. Con un 82% de rechazo popular, según las últimas encuestas, la salida de Andrés de la línea sucesoria parece ser el único camino para salvar la reputación de la monarquía.

