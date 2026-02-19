Primeras declaraciones del Rey Carlos III tras el arresto del expríncipe Andrés: claves de su vínculo con Epstein

Suscríbete a nuestros canales

La Monarquía británica sufrió una sacudida, tras confirmarse este jueves el arresto de Andrew Mountbatten-Windsor, anteriormente conocido como el príncipe Andrés.

La detención se produjo en la finca real de Sandringham, en el este de Inglaterra, bajo cargos de mala conducta en un cargo público.

Informes de la BBC, señalaron que ni el Palacio de Buckingham ni el propio Rey Carlos III fueron notificados con antelación de la operación policial. Cabe destacar que, el exmiembro de la realeza, ya había sido apartado de sus funciones públicas años atrás.

¿Cuál fue la reacción del Rey Carlos III?

El monarca rompió el silencio poco después de conocerse la noticia, mostrando una postura de distancia institucional y respeto a la legalidad. A través de un comunicado oficial, Carlos III expresó su "profunda preocupación" ante las sospechas que recaen sobre su hermano, pero fue tajante al afirmar que "la ley debe seguir su curso".

El Rey aseguró que las autoridades cuentan con el apoyo y la cooperación incondicional de la Corona para que la investigación sea "completa, justa y adecuada". Mientras el proceso legal avanza, el soberano decidió no realizar más comentarios, enfatizando que su prioridad seguirá siendo el servicio y el deber hacia el pueblo británico.

El operativo en Sandringham

A primera hora de este jueves, 19 de febrero, una flota de vehículos policiales sin identificación fue vista entrando en la finca de Sandringham, lugar donde Andrés se había mudado a principios de mes tras abandonar su residencia anterior en Royal Lodge.

El subjefe de policía, Oliver Wright, explicó que la decisión de abrir esta investigación formal se tomó tras una "evaluación exhaustiva" de las denuncias recibidas.

Aunque los detalles oficiales son escasos, la policía confirmó que el hermano del Rey permanece bajo custodia mientras se realizan registros en sus residencias de Norfolk y Berkshire.

El fantasma de Jeffrey Epstein

Documentos desclasificados recientemente por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos arrojaron una nueva luz sobre la estrecha relación entre Andrew Mountbatten-Windsor y el fallecido financiero Jeffrey Epstein.

Según la agencia EFE, entre los datos más comprometedores que agravan su imagen pública se encuentran:

Los registros revelaron que Andrés mantuvo comunicación con Epstein incluso después de que este fuera condenado en 2008 por solicitar servicios de una menor de edad.

Se documentó que el ex príncipe utilizó aviones privados de Epstein en múltiples ocasiones y se alojó en sus residencias de Nueva York, Florida y las Islas Vírgenes.

Diversas víctimas del círculo de Epstein mencionaron haber visto o interactuado con Andrés en eventos privados.

Por ahora, el hombre de 66 años continúa bajo custodia policial, a la espera de que se definan los siguientes pasos procesales.

