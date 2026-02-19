EEUU deporta a bebé mexicano con bronquitis: conozca esta historia

Suscríbete a nuestros canales

Una medida de deportación ejecutada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) resultó en el envío a México de un bebé de apenas dos meses de nacido que padecía bronquitis. El caso trascendió luego de que se confirmara que el pequeño permaneció inconsciente durante varias horas en un centro asistencial antes de ser retirado de las instalaciones bajo custodia federal para su expulsión del país junto a su madre.

Fuentes cercanas a la asistencia legal de la familia en Texas indicaron que ella estaba desesperada porque veía que su hijo no reaccionaba. Solo pedía que lo dejaran recuperarse antes de moverlo, pero las órdenes de traslado ya estaban firmadas.

"Juan Nicolás, un bebé de 2 meses que sufre de bronquitis y pasó tres semanas en la prisión de tráileres de Dilley, ha sido deportado por el ICE. Es atroz deportar innecesariamente a un bebé enfermo y a toda su familia. Esto es una falta de humanidad básica en nuestro sistema", dijo Joaquín Castro, congresista de los Estados Unidos.

Estado de salud del menor

El niño se encontraba bajo vigilancia médica tras ser diagnosticado con una infección respiratoria severa. Según los reportes vinculados al caso, el paciente estuvo recluido en un hospital de Texas debido a la gravedad de sus síntomas. A pesar de su condición de vulnerabilidad por su corta edad y la enfermedad activa, las autoridades migratorias procedieron con el protocolo de salida obligatoria del territorio estadounidense.

"El menor fue dado de alta del hospital y posteriormente procesado según las directrices de aplicación de la ley migratoria vigentes para unidades familiares", expresó un vocero oficial de ICE (en respuesta a consultas sobre protocolos de salud durante traslados).

Ubicación y detención

Antes de ser trasladado a la frontera, el grupo familiar permanecía retenido en un centro de detención en el estado de Texas. El congresista demócrata Joaquín Castro, quien hizo pública la situación, señaló que el menor no estaba en condiciones óptimas para el viaje de retorno.

La madre y el infante ya se encuentran en suelo mexicano tras completarse el procedimiento administrativo de las autoridades de inmigración.

