Madre venezolana es asesinada por hombres desconocidos: le dispararon cuatro veces

Una joven venezolana, de 24 años de edad, fue la víctima de un violento crimen que terminó con su vida en el municipio Sabanagrande, del departamento de Atlántico, en Colombia.

La víctima quedó identificada como Betania María Méndez Machado, cuyo cuerpo fue localizado con varios impactos de bala, de acuerdo con el reporte de Radio Caracol.

Le dispararon cuatro veces en la cabeza

El crimen fatal se registró este martes, 17 de febrero, cuando dos hombres desconocidos llegaron a bordo de una motocicleta para agredir a la venezolana.

Según los primeros informes del crimen, los criminales le propinaron cuatro disparos en la cabeza a la joven cuando caminaba por la carrera 11B con calle 14B del barrio Caracoles. Tras cometer el ataque contra la joven, los asesinos huyeron del sitio. María Méndez quedó tendida sobre el suelo.

Betania Méndez, quien era conocida como “La Beba”, era originaria de Machiques de Perijá, estado Zulia.

La venezolana era madre de dos niñas

Según la publicación de El Regional del Zulia, la joven dejó dos hijas de seis y tres años de edad. La víctima residía en el municipio Sabanagrande, a unos 20 kilómetros de la ciudad de Barranquilla, con una amiga.

Agentes de la Policía de Colombia se trasladaron hasta la escena del crimen y acordonaron la zona para realizar la inspección técnica y el levantamiento del cadáver.

De manera inmediata los patrulleros informaron a la central de radio y activaron el plan candado con el objetivo de cercar la zona.

Asimismo, se dio aviso a las unidades especializadas de SIJIN, SIPOL y J4, quienes asumieron la investigación con el fin de esclarecer los hechos y dar con los responsables de este lamentable suceso.

