Bloomberg: EEUU proyecta crecimiento en la producción petrolera venezolana de hasta 40%

La industria petrolera venezolana podría experimentar un incremento en su producción de entre el 30% y el 40% durante el presente año. Según declaraciones del Secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, este crecimiento representaría un aporte adicional de 300.000 a 400.000 barriles por día al mercado energético global.

La proyección surge tras la reciente emisión de licencias por parte de la administración del presidente Donald Trump, las cuales autorizan a un grupo selecto de petroleras occidentales a operar en territorio venezolano, de acuerdo con Bloomberg.

El objetivo de estas medidas es estimular la actividad industrial y fomentar la recuperación económica del país luego de la captura de Nicolás Maduro a principios de año.

Wright, quien participó en la reunión ministerial de la Agencia Internacional de Energía en París, aseguró que existe un interés “enorme” por parte de diversas compañías que desean ingresar al sector productor latinoamericano.

¿Qué pasará con ConocoPhillips?

Uno de los retos para la expansión del sector es la deuda que Venezuela mantiene con empresas como ConocoPhillips. Aunque la firma ha manifestado su preferencia por recuperar los pagos pendientes antes de iniciar nuevas perforaciones, el Secretario de Energía asomó alternativas financieras. Wright afirmó que “una serie de acuerdos creativos podrían ayudar a resolver la situación, como convertir esas deudas en acciones”.

Cabe destacar que la producción en Venezuela cayó a la mitad desde el año 2017, y coincidió con la imposición de las primeras sanciones financieras por parte de Washington.

