Venta de bolsa de comida en Charallave este 22 de febrero: contiene 11 productos más proteína a bajo costo

Sepa cuáles son los productos de este combo alimenticio

Por Selene Rivera
Miércoles, 18 de febrero de 2026 a las 10:06 pm
Foto: Referencial

Para el domingo 22 de febrero, se llevará a cabo una jornada de veta de bolsas de comida en Charallave, municipio Cristóbal Rojas, en los Valles del Tuy, del estado Miranda.

Estas bolsas de comida incluyen un total de 11 productos alimenticios más proteína a bajo costo.

Fecha, ubicación y horario de venta

De acuerdo con la información difundida en redes, la jornada será el domingo 22 de febrero a partir de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde.

Asimismo, señala que estarán ubicados específicamente en la avenida Cristóbal Rojas, frente a la entrada de la estación del ferrocarril Sur.

¿Qué trae la bolsa y cuál es el costo?

En este sentido, indica que cada bolsa contendrá los siguientes productos alimenticios:

  • Harina (2 kg)
  • Azúcar (1kg)
  • Sal (1/2 kg)
  • Arroz (2 kg)
  • Aceite (800ml)
  • Sardinas (2 unidades de 170gr c/u)
  • Salsa se tomate (1 de 390gr)
  • Leguminosa (1kg)
  • Pollo (2.3 kg aprox.)

Respecto al costo, señala que esta bolsa de comida tendrá un costo de 3.200,00 bs.

 

