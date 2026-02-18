Llega a Venezuela el jefe del Comando Sur: sostuvo reunión con las autoridades nacionales

Suscríbete a nuestros canales

El jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, Francis L. Donovan, llegó al país este miércoles para reunirse con miembros de la Fuerza Conjunta y autoridades nacionales; así lo confirmó la encargada de Negocios del país norteamericano en Venezuela.

El itinerario del general Donovan en Caracas inició con una revisión directa a los miembros del servicio de la Fuerza Conjunta, responsables de la custodia de la sede diplomática estadounidense.

Según la información difundida por la Embajada de los Estados Unidos a través de su cuenta en la plataforma X, el alto mando también sostuvo reuniones con diversos socios interinstitucionales. Estos encuentros técnicos se centraron en la coordinación de protocolos de logística y protección de activos.

Tras las revisiones internas, Donovan mantuvo un encuentro con las autoridades para analizar el panorama de seguridad nacional. La discusión técnica giró en torno al "estado de implementación del plan de tres fases diseñado por la administración del presidente Donald Trump", esquema que tiene como objetivo central estabilizar la región, según Dogu.

"Luego se reunió con las autoridades interinas para evaluar el tema de seguridad, garantizar la implementación del plan de tres fases y avanzar en el objetivo de una Venezuela alineada con los Estados Unidos", apuntó la funcionaria estadounidense, quien calificó su llegada como "día histórico".

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube