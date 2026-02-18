EEUU: Petroleras deberán pagar impuestos y tasas al gobierno de Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos estableció que las compañías petroleras que realicen actividades en Venezuela están obligadas a pagar impuestos locales, permisos y tasas en medio del levantamiento de sanciones.

El lineamiento de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), publicado este miércoles, establece que el levantamiento parcial de sanciones no exime a las corporaciones del pago de impuestos municipales y tasas administrativas, informó Reuters. Agregó además que las empresas que operen bajo las nuevas licencias deberán gestionar sus permisos y solventar las cargas tributarias locales necesarias para su funcionamiento diario en el país.

El documento oficial de Preguntas Frecuentes (FAQ), vinculado a las licencias generales emitidas el pasado 10 de febrero, aclaró la distinción entre los pagos operativos y los ingresos derivados de la comercialización de recursos.

Manejo de regalías y fondos de exportación

A diferencia de los impuestos locales, los ingresos de mayor escala derivados de la actividad petrolera mantienen un esquema de control internacional. La normativa de la OFAC señala que “las regalías, gravámenes por barril y pagos federales asociados a exportaciones se deben depositar en un fondo administrado por Washington”.

Este mecanismo asegura que el flujo de caja proveniente de la venta de crudo no sea de libre disposición inmediata, sino que permanezca bajo la supervisión de las autoridades estadounidenses, de acuerdo con los protocolos de seguridad financiera vigentes.

Alcance de las licencias de la OFAC

Las autorizaciones emitidas por el Departamento del Tesoro abarcan una amplia gama de actividades en la cadena de valor de los hidrocarburos.

Las licencias vigentes facultan a las empresas para realizar exportación y venta de crudo venezolano, almacenamiento y transporte de hidrocarburos, suministro de bienes y servicios destinados a la exploración y actividades de producción bajo supervisión directa.

